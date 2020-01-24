В Киеве достаточно парковочных площадок, чтобы водители не подвергали себя штрафам или риску эвакуации авто, так считает столичный чиновник Максим Бахматов. В то же время, количество штрафов за неправильную парковку и количество эвакуированных авто свидетельствуют об обратной ситуации.

В Киеве есть много мест, где парковка не запрещена Правилами дорожного движения, работает более тысячи только муниципальных площадок для парковки. Столичные водители имеют возможности припарковать авто без нарушений и риска наложения штрафа или эвакуации авто. Так считает советник Киевского городского главы Максим Бахматов.

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"Столичные водители обеспечены возможностями для того, чтобы парковаться, соблюдая правила и не создавая проблем другим участникам движения. Только за КП “Киевтранспарксервис” закреплено более тысячи парковочных площадок на почти 50 тысяч паркомест. Есть в столице и 59 коммерческих паркингов на более 14,5 тысячи паркомест. 48 бесплатных площадок возле торговых центров и магазинов вмещают более 24 тысяч автомобилей. Кроме того, в Киеве есть примерно 300 тысяч мест, где парковка не запрещена Правилами дорожного движения", - сообщил Максим Бахматов.

"Стоимость парковки на муниципальных парковках 10, 7 и 5 грн в зависимости от зоны, на коммерческих - от 10 грн в час. За неуплаченную услугу – штраф в 20-кратном размере от стоимости одного часа. А для тех, кто пока привыкает к цивилизованной парковке, действует специальное предложение. Если водитель заплатит штраф в 10-дневный срок, ему предоставляется скидка в 50%", – отметил советник городского главы.

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В то же время с начала работы "парковочной инспекции" в июле 2019 года до 19 января 2020 со столичных улиц эвакуировали 3803 автомобиля. Инспекторы по парковке наложили 7625 административных взысканий в виде штрафа на сумму 3 млн 283 тыс. 695 грн.