У Києві достатньо паркувальних майданчиків, аби водії не наражали себе на штрафи чи ризик евакуації авто, так вважає столичний чиновник Максим Бахматов. В той же час, кількість штрфів за неправильну парковку та кількість евакуйованих авто свідчать про зворотною ситуацію.

У Києві є багато місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху, працює понад тисячу тільки муніципальних майданчиків для паркування. Столичні водії мають можливості припаркувати авто без порушень та ризику накладення штрафу або евакуації авто. Так вважає радник Київського міського голови Максим Бахматов.

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"Столичні водії забезпечені можливостями для того, щоб паркуватися, дотримуючись правил та не створюючи проблем іншим учасникам руху. Тільки за КП "Київтранспарксервіс" закріплено понад тисячу паркувальних майданчиків на майже 50 тисяч паркомісць. Є в столиці і 59 комерційних паркінгів на понад 14,5 тисячі паркомісць. 48 безкоштовних майданчиків біля торговельних центрів та магазинів вміщують понад 24 тисячі автівок. Окрім того, у Києві є приблизно 300 000 місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху", – повідомив Максим Бахматов.

"Вартість паркування на муніципальних паркувальних майданчиках 10, 7 та 5 грн залежно від зони, на комерційних – від 10 грн за годину. За несплачену послугу – штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години. А для тих, хто поки звикає до цивілізованого паркування, діє спеціальна пропозиція. Якщо водій сплатить штраф у 10-денний термін, йому надається знижка у 50%", – зазначив радник міського голови.

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В той же час з початку роботи "паркувальної інспекції" у липні 2019 року до 19 січня 2020 року зі столичних вулиць евакуювали 3 803 автівки. Інспектори з паркування наклали 7 625 адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 3 млн 283 тис. 695 грн.