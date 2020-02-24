К счастью, это не киднеппинг, а обычная халатность исполнителей.

Эвакуация автомобилей стала для столичной власти весьма прибыльным делом. Но иногда подрядчики так увлекаются, что эвакуируют даже автомобили вместе с детьми.

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"Инспекторы по парковке эвакуировали тонированный автомобиль. Как оказалось впоследствии, на заднем сиденье автомобиля находилось двое детей, которые были закрыты родителями. Как следствие вызвали УПП, догнали и остановили эвакуатор. Детей выпустили. Так как водитель был на месте, пришлось выгрузить и сам автомобиль. Выписали постановление", – сообщается на официальной странице Инспекции по парковке Киева.

Правилами эвакуации запрещено поднимать автомобиль, если в нем находятся люди. Понесут ли подрядчики ответственность за эвакуированный вместе с детьми автомобиль, не сообщается. Впрочем, родители тоже должны быть внимательными и не оставлять своих детей без присмотра – например, в Германии за такой поступок существует уголовная ответственность.

Напомним, что эвакуация автомобилей из киевских улиц – хороший бизнес для столичной власти и огромная проблема для автомобилистов. "Освобождение" каждого эвакуированного автомобиля занимает полный рабочий день и обходится водителю примерно в две тысячи гривен