На щастя, це не кіднепінг, а звичайна недбалість виконавців.

Евакуація автомобілів стала для столичної влади вельми прибутковою справою. Та іноді підрядники так захоплюються, що евакуюють навіть автомобілі разом з дітьми.

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"Інспектори з паркування евакуювали тонований автомобіль. Як виявилося згодом, на задньому сидінні автомобіля знаходилося двоє дітей, які були закриті батьками. Як наслідок викликали УПП, наздогнали та зупинили евакуатор. Дітей випустили. Так як водій був на місці, довелося вивантажити і сам автомобіль. Виписали постанову", – повідомляється на офіційній сторінці Інспекції з паркування Києва.

Правилами евакуації заборонено піднімати автомобіль, якщо в ньому знаходяться люди. Чи понесуть підрядники відповідальність за евакуйований разом з дітьми автомобіль, не повідомляється. Втім, батьки теж мали б бути уважнішими та не залишати своїх дітей без нагляду – наприклад, в Німеччині за такий вчинок існує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що евакуація автомобілів з київських вулиць – гарний бізнес для столичної влади та величезна проблема для автомобілістів. "Визволення" кожного евакуйованого автомобіля займає повний робочий день та обходиться водію приблизно у дві тисячі гривень.