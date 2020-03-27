Евакуація авто під час карантину йде повним ходом. При фактично паралізованому громадському транспорті водіїв, які порушили правила паркування, залишають без єдиного можливого засобу пересування.

Ситуація з евакуацією неправильно припаркованих авто у Києві давно викликає багато запитань. Тут і майже удвічі завищена вартість “послуг” евакуатора, і зберігання автомобіля на штрфмайданчику за 150 гривень на день, і спеціально створений принизливий механізм повернення авто з необхідністю обійти декілька інстанцій та вистояти багатогодинні черги.

Читайте також: В Києві не будуть обладнувати нові парковки, а "зароблятимуть" на штрафах та евакуаторах

Сама евакуація за порушення правил законна лише у випадку коли припаркований з порушенням автомобіль загрожує безпеці або створює значні незручності для проїзду. Звичайна стоянка у зоні дії забороняючих знаків або на смугах громадського транспорту передбачає лише штраф, а не евакуацію.

У деяких європейських містах на період карантину не тільки припинили роботу евакуаторів, але й перестали штрафувати за порушення правил паркування. У Києві ж визволення «викраденого» євакуатором авто обходиться порушнику приблизно у 2 000 гривень і займає, як мінімум, повний робочий день. Щодня у Києві евакуюють більше 200 автомобілів. Закривати цей бізнес на карантин ніхто не збирається.

Читайте також: В Києві евакуатор забрав автомобіль з дітьми: фото