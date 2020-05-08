Если ваше авто эвакуировали за нарушение правил парковки, после его "освобождения" обязательно нужно обращаться в суд. Это бесплатно, требует минимум времени и дает огромные шансы отсудить потраченные деньги и получить моральную компенсацию.

Обычно "освобождение" эвакуированного авто обходится в 1 500-2 000 гривен. К расходам также можно отнести испорченное настроение, разрушенные планы, и, как минимум, половину рабочего дня потраченную на унизительное стояние в очередях и поездки в несколько мест расположенных в разных концах города.

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Адвокат Вадим Володарский подготовил образцы всех необходимых документов. Они изложены в электронной книге под названием "Эвакуировали авто? Защити свои права! (сборник документов)". Скачать книгу бесплатно можно на сайте booknet.com.

Книга доступна в нескольких форматах. Она содержит образцы всех документов, которые можно заполнить, указав свои данные, распечатать и отправить по почте на указанные адреса. Рассмотрение подобных дел, как правило, не требует личного присутствия истца. Шансы получить положительный результат (денежную компенсацию) очень высокие.

"К подготовке этого сборника меня побудило то, что эвакуаторы в Киеве не прекратили работать даже во время карантина, когда оснований для политики, давно провозглашенной нашей властью (политики позорной и дискриминационной самой по себе) "принуждения к пользованию общественным транспортом вместо личного" не осталось, потому что сам общественный транспорт в режиме обычных перевозок не работает. Но работа эвакуаторов не прекратилась. Если когда-нибудь вам будут рассказывать о "плохих коммерсантах, что подняли цены на маски", – напомните им о том, что эвакуаторы продолжили работать в Киеве во время карантина!", – пишет Вадим Володарский.

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Напомним, что многочисленные суды за незаконную эвакуацию авто уже имели место во времена мэра Леонида Черновецкого. Тогда, в результате большого количества исков, эвакуация из-за нарушения правил парковки была прекращена. Похоже, история циклическая и должна наступить время повторения таких событий.