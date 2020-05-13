Вчера средняя суточная задержка составляла 54%. Это Рекорд за все время карантина.

Несовершенная организация движения, ремонты дорог, искусственное уменьшение мест для парковки, и неспешная реакция полиции на ДТП – актуальные проблемы киевского трафика последних лет. Но во время карантина к ним добавилась огромная потребность у людей в перемещении при почти полностью остановленном общественном транспорте.

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Статистика

В начале карантина среднесуточная задержка была около 17%. Когда киевляне “освоились”, задержка стала 22%, а со временем 28%. На прошлой неделе - уже было до 33%. Вчера же задержка была почти 54%! Это Рекорд за все время карантина. Годом ранее было чуть меньше 44%.

Что это значит?

Вчера самый “пик” пришелся на промежуток с 19:00 до 20:00 с задержкой до 128%. Это ощутимо более 1 часа на одну среднюю поездку. А кто-то вполне мог потратить 1,5-2 часа на одну поездку на автомобиле.

Является ли это демо-версией Киева без общественного транспорта? Пока нет. Задержка в 54% - это примерно среднее значение за 2019 год. Просто за время карантина киевляне немного отвыкли от невыносимых заторов. Давайте вспомним среду, 11.03.2020 – это было относительно недавно. Тогда среднесуточная задержка была более 61%. И это с работающим метро и другим общественным транспортом.

Варианты решения

Урбанисты предлагают убедить киевлян, что общественный транспорт – это быстро и удобно. Возможно, такая модель и имеет право на жизнь, но она точно не может быть актуальна в ближайшие годы. Ведь общественный транспорт – это на самом деле рассадник различных заболеваний, а условия пребывания в нем хуже, чем, например, в СИЗО (по количеству людей на квадратный метр).

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Для каждого отдельного автомобилиста есть выход в виде оптимизации своих перемещений и ограничения поездок в час пик. Неплохим решением на время карантина оказался велосипед – их количество на дорогах заметно возросло.

Если есть потребность передвигаться на относительно большие расстояния в пределах города или пригорода – хорошим вариантом может стать мотоцикл или скутер. Что правда, пользоваться им можно только в теплое время года.

Местные власти

Пока что актуальная киевская власть взяла курс на активную борьбу с автовладельцами. Искусственное уменьшение мест для парковки, эвакуаторы, полосы общественного транспорта, создание пешеходных зон на месте транспортных артерий (ул. Институтская, Сагайдачного, Контрактовая площадь) – все это делает использование собственного авто в городе менее удобным. А в сочетании с почти полной остановкой общественного транспорта во время карантина и осознанием всех опасностей, которые он представляет, такая политика является провальной.

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Именно поэтому есть надежда, что столичные чиновники изменят свои взгляды и не будут так агрессивно создавать помехи для автомобилистов. Ведь при правильной организации движения количество и плотность заторов очень легко уменьшить. Например, по данным “Центра организации дорожного движения г. Киева”, одно лишь регулирование светофоров на Крещатике позволило уменьшить пробки на 19%.