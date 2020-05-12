Після епідемії коронавірусу COVID-19 китайська економіка стрімко відроджується. В березні різко зросло не тільки виробництво, але й продажі нових автомобілів.

З конвеєрів заводів у Піднебесній зійшли 1 мільйон 420 тисяч автомобілів, що на 399 тисяч машин більше, ніж в лютому 2020 року. Про це йдеться в програмі "Авто 24" на 24 каналі.

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Приблизно такі ж цифри і в статистиці продажів нових машин: 1 мільйон 430 тисяч авто, тобто на 361 тисячу більше, ніж місяцем раніше. Це – справді колосальна цифра. Для порівняння, ринок нових автомобілів в Україні склав 90 тисяч машин за увесь 2019 рік.



Китай оговтується від карантину / Ілюстративне фото Investory News

Але варто зауважити, що китайський уряд вжив екстренних заходів, аби врятувати автопром. Він ввів розширені субсидії та податкові пільги для операторів ринку і разом зі скасуванням обмежень на соціальне життя це дало справжній поштовх для активізації продажів.

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Жорсткі екологічні обмеження в Європі, які запровадять у 2021 році, ставлять хрест на багатьох спортивних машинах. Ford, наприклад, більше не випускатиме "заряджені" хетчбеки Focus RS.

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