После эпидемии коронавируса COVID-19 китайская экономика стремительно возрождается. В марте резко возросло не только производство, но и продажи новых автомобилей.

С конвейеров заводов в Поднебесной сошли 1 миллион 420 тысяч автомобилей, что на 399 тысяч машин больше, чем в феврале 2020 года. Об этом говорится в программе "Авто 24" на 24 канале.

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Примерно такие же цифры и в статистике продаж новых машин: 1 миллион 430 тысяч автомобилей, то есть на 361 тысяч больше, чем месяцем ранее. Это – действительно колоссальная цифра. Для сравнения, рынок новых автомобилей в Украине составил 90 тысяч машин за весь 2019 год.



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Но стоит заметить, что китайское правительство приняло экстренные меры, чтобы спасти автопром. Оно ввело расширенные субсидии и налоговые льготы для операторов рынка и вместе с отменой ограничений на социальную жизнь это дало настоящий толчок для активизации продаж.

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Жесткие экологические ограничения в Европе, которые введут в 2021 году, ставят крест на многих спортивных машинах. Ford, например, больше не будет выпускать “заряженные” хэтчбеки Focus RS.

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