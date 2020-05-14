С января по апрель текущего года украинский автопарк пополнили 945 автотранспортных средств, произведенных в КНР.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года регистрации китайских машин выросли на четверть, сообщает Укравтопром, и это несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса и связанными с этим ограничениями.

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Основную массу продукции автопрома Поднебесной, реализованной в Украине, составили легковые автомобили – 894 шт.

Самой популярной маркой китайских легковых автомобилей на украинском рынке продолжает оставаться CHERY. С начала года 512 автомобилей этой марки прошли свою первую регистрацию в Украине. Бестселлером марки стал субкомпактный кроссовер CHERY Tiggo 2 – 234 зарегистрированные продажи.

На втором месте HAVAL, в активе которого 216 реализованных авто. Третий результат у FAW, предпочтение этой марке отдал 71 покупатель. На четвертом месте JAC – 49 регистраций. А замыкает ТОП-5 марок автомобилей, которые прибыли на украинский рынок из Китая – Volvo. Произведенные в КНР легковые Volvo (модель S90) выбрали 12 покупателей.

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