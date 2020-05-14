В Киеве на продажу выставили очень редкий Mercedes-Benz W115 Long 1971 года. За необычный лимузин Мерседес с пробегом 80 тысяч километров просят 20 тысяч долларов.

Модель действительно редкая, ведь выпустили таких удлиненных седанов меньше 10 тысяч. Интересно, что во многих странах они работали в службах такси. Киевское авто прошло основательную реставрацию и выглядит как новое.

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Mercedes-Benz W115 Lang на 65 см длиннее стандартного седана, а отличить его можно по задним окошкам. Автомобиль восьмиместный (причем сиденья среднего ряда складываются), а его салон отделан красной кожей.

Комплектация включает кондиционер, магинтолу и усилитель руля. Под капотом лимузина – 2,2-литровый инжекторный мотор (М111) от новейшего Mercedes-Benz 124.

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