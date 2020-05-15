В США на продажу выставили редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 1993 года. За заряженный седан Мерседес просят целых 200 тыс. долларов – как за новый суперкар.

Дело в том, что эта версия Mercedes 124 действительно редкая – таких седанов существует не больше 150. Мало того, именно этот автомобиль отреставрирован и находится в отличном состоянии.

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Под капотом Mercedes E60 AMG - 6,0-литровый 381-сильный V8, работающий в паре с 4-ступенчатой АКПП. Седан разгоняется до сотни за 5,4 с, а его максималка превышает 260 км / час.

Естественно, что у авто доработаны подвеска и тормоза. Отличить Мерседес Е60 можно по скромному обвесу и 17-дюймовыми дисками. Комплектация включает кожаный салон, кондиционер, круиз-контроль и электропривод сидений.

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