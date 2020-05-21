Відома сентенція "автомобіль – не розкіш, а засіб пересування" тут не працює.

Маєте мільйон доларів на покупку автомобіля і зможете пояснити податковій, як його заробили? Тоді можете ознайомитись з пропозиціями на українському ринку.

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У цьому списку представлені як автомобілі від офіційних дилерів, так і нові авто від незалежних продавців. Навіть офіційні дилери не завжди тримають склад готових автомобілів, тому чекати на замовлення доведеться приблизно однаково, при купівлі у офіціалів чи сторонніх дилерів. З тією лиш різницею, що у першому випадку можна буквально приймати участь у створенні неповторного дизайну та конфігурації автомобіля, а в другому – придбати вже готовий, який доставлять з одного з закордонних автосалонів. Однак є серед люксових машин у списку і ті, що знаходяться в Україні, чекати на них не потрібно, лиш зареєструвати в держорганах.

Як і у випадку з суперкарами в Україні, британські марки правлять бал. Хоча у першій п’ятірці опинились самі Mercedes, десять із 20 машин у списку – британські. Принаймні, за походженням, адже марка Rolls-Royce належить BMW.

Ціни актуальні на момент підготовки матеріалу: 20.05.2020 року. Для деяких моделей наведене значення “базова комплектація” – ця цифра показує вартість найдорожчої комплектації без додаткових опцій, що означає можливість зростання суми до 100%. Таким чином, замовивши Rolls-Royce Phanton з усіма опціями, можна отримати чек на значно більшу суму, ніж просять за найдорожчий автомобіль у цьому списку.

ТОП 20 найдорожчих авто в Україні:

Mercedes-Maybach G650 Landaulet – 33 510 906 грн (неофіційно, готове авто);



Mercedes-AMG G63 6x6 – 25 777 620 грн (неофіційно, готове авто);



Mercedes-Benz G-Class 900 Brabus – 23 995 594 грн (неофіційно, готове авто);

Mercedes-Maybach Pullman S650 – 22 913 411 грн (броньоване авто, неофіційно, готове авто);



Rolls-Royce Phantom EWB – 18 350 670 (офіційно, базова комплектація);



Rolls-Royce Phantom SWB – 15 364 700 (офіційно, базова комплектація);



Bentley Mulsanne – 15 042 500 грн (офіційно, базова комплектація) / (by Mulliner – 15 895 000 грн в наявності);



Rolls-Royce Ghost Black Badge – 11 538 020 (офіційно, базова комплектація);



Rolls-Royce Ghost EWB Series II – 11 306 100 (офіційно, базова комплектація);



Rolls-Royce Cullinan – 10 987 210 (офіційно, базова комплектація);

Range Rover SWB SV Autobiography – від 7 027 324 грн (офіційно, базова комплектація);



Bentley Flying Spur W12 – 6 965 000 грн (офіційно, базова комплектація);



Bentley Bentayga V8 – 6 936 000 (офіційно, базова комплектація) / (7 658 500 грн.в наявності)



Aston Martin DBX V8 – 6 232 850 (офіційно, базова комплектація);



Mercedes-Maybach S 650 – 5 908 597 грн (офіційно, базова комплектація);





Alpina BMW B7 Bi-Turbo Long – 5 095 745 (офіційно, базова комплектація)



Range Rover Sport SVR – 4 550 305 (офіційно, базова комплектація);



BMW M PERFORMANCE M 760Li – 4 392 823 грн (офіційно, базова комплектація);



BMW M850i Gran Coupe – 4 217 730 грн (офіційно, базова комплектація);

BMW X7 M50i – 3 599 335 грн (офіційно, базова комплектація);



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