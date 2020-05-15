Tesla вже змінила погляд людства на електромобілі, а незабаром компанія може досягти того, про що раніше автовиробники могли лише мріяти - зрівняти їх в ціні з дизель-бензиновими моделями.

Наприкінці нинішнього року чи початку наступного компанія Tesla почне оснащувати седани Model 3 новими акумуляторами, розробленими спільно з китайською фірмою CATL, здатними служити протягом мільйона миль (1,6 млн км) та дешевшими за нинішні.

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Reuters повідомляє, що після “обкатки” на китайських Model 3, виробник почне оснащувати такими акумуляторами й інші моделі на усіх ринках. Батареї нового типу мають більшу щільність енергії, більшу ємність та нижчу собівартість.

Про самі батареї відомо мало, зазначається лише, що вони матимуть низький вміст кобальту або взагалі не міститимуть цей елемент. Цей метал, що використовується в сучасних акумуляторах, є найдорожчим складником батарей і відмова від нього допоможе знизити виробничу вартість електрокарів. Крім того, відсутність кобальту у складі акумуляторів, дозволить спростити “пакування” батарей, що також позитивно вплине на вартість цього компонента. Очікується, що Tesla розкриє деталі про акумулятор пізніше цього місяця.

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