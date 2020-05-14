Навіть громадянський арешт у 21 столітті не обходиться без IT-технологій.

Рахунок “технології-зловмисники” – 1:0.

Поліція міста Барстоу у штаті Каліфорнія, повідомила у Facebook про невдалу спробу викрадення електрокара, яка трапилась 8 травня.

Підозрюваний відкрив двері машини жертви та наказав власнику вийти з авто. Водій не пручався, і покинув автівку, однак дарувати її зловмиснику не збирався. Він використав свій смартфон, щоб закрити машину та заблокувати двері зсередини, перетворивши її на пастку для зловмисника. В цій мишоловці він і чекав на прибуття поліції.

Власники Tesla можуть виконувати ряд операцій з електрокаром, за допомогою команд з мобільного додатку компанії, включаючи можливість запуску та вимкнення автомобіля та блокування дверей.

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