Даже гражданский арест в 21 веке не обходится без IT-технологий.

Счет “технологии-злоумышленники” – 1:0.

Полиция города Барстоу в штате Калифорния, сообщила в Facebook о неудачной попытке похищения электрокара, которая случилась 8 мая.

Подозреваемый открыл дверь машины жертвы и приказал владельцу выйти из авто. Водитель не сопротивлялся и покинул машину, однако дарить ее злоумышленнику не собирался. Он использовал свой смартфон, чтобы закрыть машину и заблокировать двери изнутри, превратив ее в ловушку для злоумышленника. В этой мышеловке он и ждал прибытия полиции.

Владельцы Tesla могут выполнять ряд операций с электрокаром, с помощью команд с мобильного приложения компании, включая возможность запуска и выключения автомобиля и блокировки дверей.

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