Злоумышленник угрожал девушке ножом, но она осмелилась покинуть машину на скорости под 100 км/ч.

"Я поняла, что это может быть моей единственной возможностью для спасения, поэтому решилась выпрыгнуть из машины на ходу", – рассказала 26-летняя Каролина Варгас, которая едва не стала жертвой похищения.

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News Channel 5 сообщает, что Каролина Варгас с Нэшвилла какое-то время подрабатывала в службе Uber, однако в тот день взяла пассажира не через фирменное приложение, поскольку накануне уже отвозила мужчину и договорилась с ним о повторной поездке на словах.

Каролина Варгас впервые пересеклась с Кристофером Миллером во вторник, 5 мая, когда тот заказал машину через приложение Uber. Он сообщил, что работает дальнобойщиком, а сейчас его машина сломалась, он ждет окончания ремонта и на следующий день ему понадобится поездка в обратном направлении. Каролина предложила ему свои услуги, они договорились, что она заедет за ним без вызова через приложение.

На следующий день она забрала мужчину из отеля и отправилась в пункт назначения. По ее показаниям, как только они оказались на шоссе, пассажир достал нож и, ударив девушку, приказал ехать в другой штат. Ее Ford Explorer на тот момент двигался со скоростью около 100 км/ч, однако Каролина решила выпрыгнуть из машины на ходу, чтобы спасти свою жизнь. Вследствие отчаянного прыжка она получила несколько травм, потеряла несколько зубов, а ее ногу переехал внедорожник Nissan Pathfinder, однако, каким-то чудом, обошлось без переломов и серьезных повреждений.

"Я не сделала ничего, что могло бы спровоцировать его. Он просто вытащил нож, приставил ко мне и сказал: "делай, что прикажу", – рассказывает Каролина.

Варгас смогла предоставить полиции фото Миллера, поскольку, по ее словам, она постоянно фотографирует своих пассажиров – выходит, не зря. Полиция также смогла получить информацию в отеле, где останавливался подозреваемый, после чего Миллера отследили по GPS с его телефона и задержали в гостинице в городе Джексонвилл, штат Флорида. При себе злодей имел разнообразное оружие.

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