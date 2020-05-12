Высокий спрос на услуги такси вызвал резкий скачок цен у столичных перевозчиков.

Сегодня, 12 мая, в первый день ослабления карантина, в Киеве с самого утра наблюдаются затяжные пробки, а службы такси подняли цены на свои услуги, из-за повышенного спроса.

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Столичный метрополитен пока не вернулся к работе, в то время как много предприятий и компаний начали работать. Жителям “спальной” левобережной части города на другую сторону Днепра можно добраться только на автотранспорте, что привело к повышенному спросу на услуги такси.

Из-за такого транспортного ажиотажа значительно подорожало такси. Поскольку возрос спрос на услуги таксистов, в приложениях для заказа стартовые цены существенно подскочили. Речь идет о разнице в более 100 гривен по некоторым распространенным направлениям.

Например, цена выросла на маршрут с Позняков на железнодорожный вокзал и с Позняков до аэропорта Жуляны. Если раньше поездка стоила 120-160 гривен за оба маршрута, то утром 12 мая – более 200 гривен. С Оболони до Борисполя не более 250 гривен обычно, а с Оболони на вокзал – 90 гривен. Однако, сейчас цены подскочили вдвое, пишет 24 канал.

Цены на поездки в такси в Киеве 12-го мая / 24 канал

Вместе с восстановлением трафика, в столицу вернулись пробки. Они образовались на развязках возле станций метро "Контрактовая площадь", "Майдан Независимости", "Почтовая площадь" и "Театральная" на правом берегу и "Дарница", "Левобережная" и "Черниговская" на левом.

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