Украинская столица вошла в ТОП-5 самых заторных городов Европы и стала 13-й среди всех мегаполисов мира.

Аналитические данные компании TomTom охватывают статистику 403 городов в 56 странах на 6 континентах. Киев – среди худших.

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В рейтинге Traffic Index от картографической компании TomTom за 2018 год украинская столица оказалась на 13 месте. По сравнению с 2017 годом, загруженность дорог в Киеве выросла на 2%. По подсчетам аналитиков, столичные водители могли бы передвигаться по городу почти вдвое (на 46%) быстрее, если бы не пробки.

Самым легким днем для движения в Киеве в 2018 году стало 8 апреля, когда показатель загруженности на дорогах составил 6%. А самым трудным – 1 марта с уровнем загруженности в 107%. Самое тяжелое время для перемещения по дорогам столицы – утренние и вечерние часы пик с 8 до 9 утра и с 17 до 19 вечером.

Возглавляет список индийский город Мумбаи с населением в 15,5 миллионов и показателем перегрузки трафиком в 65%. В первую пятерку также вошли Богота (Колумбия, 63%, население 8 млн), Лима (Перу, 58%, население 9,5 млн), Нью-Дели (Индия, 58%, население 21,7 млн) и Москва (Россия, 56%, население 13 млн).

По уровню загруженности дорог ситуация в Киеве хуже, чем в таких городах, как Токио (Япония, 25-е место, 41%), Лондон (Великобритания, 40-е место, 37%), Париж (Франция, 41-е место, 36%) и Нью-Йорк (США, 42-е место, 36%).

Статистика индекса TomTom Traffic рассчитывается на основе анонимных данных GPS, собранных с помощью встроенных навигационных устройств и смартфонов.

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