Українська столиця увійшла в ТОП-5 найзаторніших міст Європи і стала 13-ю серед усіх мегаполісів світу.

Аналітичні данні компанії TomTom охоплюють статистику 403 міст у 56 країнах на 6 континентах. Київ – серед найгірших.

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У рейтингу Traffic Index від картографічної компанії TomTom за 2018 рік українська столиця опинилась на 13 місці. Порівняно з 2017 роком, завантаженість доріг у Києві зросла на 2%. За підрахунками аналітиків, столичні водії могли б пересуватись містом майже вдвічи (на 46%) швидше, якби не затори.

Найлегшим днем ​​для руху в Києві у 2018 році стало 8 квітня, коли показник завантаженості на дорогах склав 6%. А найважчим – 1 березня з рівнем завантаженості у 107%. Найважчий час для переміщення дорогами столиці – ранкові й вечірні години пік з 8 до 9 ранку та з 17 до 19 увечері.

Очолює список індійське місто Мумбаї з населенням у 15,5 мільйонів і показником перевантаження трафіком у 65%. У першу п'ятірку також увійшли Богота (Колумбія, 63%, населення 8 млн), Ліма (Перу, 58%, населення 9,5 млн), Нью-Делі (Індія, 58%, населення 21,7 млн) і Москва з округом (Росія, 56%, населення 13 млн).

За рівнем завантаженості доріг ситуація в Києві гірше, ніж в таких містах, як Токіо (Японія, 25-е місце, 41%), Лондон (Великобританія, 40-е місце, 37%), Париж (Франція, 41 -е місце, 36%) і Нью-Йорк (США, 42-е місце, 36%).

Статистика індексу TomTom Traffic розраховується на основі анонімних даних GPS, зібраних за допомогою вбудованих навігаційних пристроїв та смартфонів.

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