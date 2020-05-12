Високий попит на послуги таксі спричинив різкий стрибок такси у столичних перевізників.

Сьогодні, 12 травня, у перший день послаблення карантину, у Києві з самого ранку спостерігаються затяжні затори, а служби таксі підняли ціни на свої послуги, через підвищений попит.

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Столичний метрополітен поки не повернувся до роботи, в той час як багато підприємств та компаній почали працювати. Мешканцям “спальної” лівобережної частини міста на інший бік Дніпра можна дістатись лише автотранспортом, що спричинило підвищений попит на послуги таксі.

Через такий транспортний ажіотаж значно здорожчало таксі. Оскільки зріс попит на послуги таксистів, у додатках для його замовлення стартові ціни суттєво підскочили. Йдеться про різницю понад 100 гривень за деякими розповсюдженими напрямками.

Наприклад, ціна зросла на маршрут з Позняків на залізничний вокзал та з Позняків до аеропорту Жуляни. Якщо раніше поїздка коштувала 120-160 гривень за обидва маршрути, то зранку 12 травня – понад 200 гривень. З Оболоні до Борисполя не більше 250 гривень зазвичай, а з Оболоні на вокзал – 90 гривень. Однак, нині ціни підскочили вдвічі, пише 24 канал.

Ціни на поїздки в таксі у Києві 12-го травня / 24 канал

Разом з відновленням трафіку, у столицю повернулись затори. Вони утворились на розв’язках біля станцій метро "Контрактова площа", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" та "Театральна" на правому березі і "Дарниця", "Лівобережна" та "Чернігівська" на лівому.

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