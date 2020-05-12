Тисячі атомобілів чекають на кращі часи на території колишньої бази військово-повітряних сил Великобританії.

На колишній базі ВПС Великобританії в Оксфордширі влаштували величезний паркувальний майданчик для автомобілів, які не вдалося продати, через пандемію коронавіруса.

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Загальна кількість автомобілів, складованих на території бази, станивть, як мінімум, дві тисячі, стверджує портал Daily Mail. Усі автомобілі, що зберігаються в Оксфордширі, вироблені в Англії – це машини британських марок MINI, Jaguar та Land Rover.

За оцінкою видання, на військовій базі простоюють машини на суму в 35 мільйонів фунтів стерлінгів – близько 1,16 мільярда гривень.

Фото: карантинний майданчик для автомобілів на колишній військовій базі / Chris Gorman / Daily Mail

Через пандемію коронавіруса, попит на нові автомобілі в Великобританії впав до рівня післявоєнного 1946 року. У квітні в місцеві дилери змогли продати всього 871 автомобіль, що складає лише 3 відсотки від обсягу продажів за аналогічний період минулого року.

Зберігати машини на колишній військовій базі автовиробники планують протягом кількох тижнів, а як тільки дозволить ситуація – заберуть машини назад і спробують їх продати.

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