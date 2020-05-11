Для подолання кризи японському виробнику потрібно 300 мільярдів ієн.

Продажі у Mazda були не надто успішними й до початку пандемії коронавіруса, а через припинення виробництва і зачинені автосалони японська марка опинилась у фінансовій скруті.

Читайте також: 570 000 автомобілів можуть опинитись на вторинному ринку через банкрутство Hertz

Mazda вже надіслала запит на отримання кредитних коштів у три найбільші банки Японії. Агентство Reuters повідомляє, що виробник має всі шанси на схвалення позики. Інформацію про те, що Mazda необхідно залучити позикові кошти на загальну суму 2,8 мільярда доларів підтверджує і японське видання Nikkei, хоча у самій компанії цю інформацію не коментують. Імовірно, заява буде зроблена в четвер, 14 травня, в ході щорічного фінансового звіту Mazda.

Пандемія коронавируса змусила компанію Mazda призупинити виробництво в Японії, Мексиці і Таїланді, попит на автомобілі різко знизився і на невеликій японській фірмі це позначилося сильніше, ніж на інших автовиробниках.

За підсумками 2019 року, продажі компанії на японському та американському ринках знизилися на 7,5 відсотка. Виробник планував відмовитись від виводу на ринок нових моделей протягом найближчих двох років, аби вивільнити кошти на поточні проекти.

Mazda – не єдиний автовиробник, який постраждав від пандемії. Концерн Toyota запросив у банків позику в розмірі 1 трильйона ієн (9,37 мільярда доларів), компанії Nissan знадобилися 500 мільярдів ієн (4,7 мільярда доларів), General Motors у США взяла кредитів на 16 мільярдів доларів, а Ford отримав від різних джерел 15,4 мільярда доларів.

Читайте також: Південна Корея судитиметься з Mercedes, Nissan та Porsche, через махінації з дизельними авто