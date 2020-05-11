Для преодоления кризиса японскому производителю нужно 300 миллиардов иен.

Продажи у Mazda были не слишком успешными и до начала пандемии коронавируса, а из-за прекращения производства и закрытых автосалонов японская марка оказалась в финансовом затруднении.

Читайте также: 570 000 автомобилей могут оказаться на вторичном рынке из-за банкротства Hertz

Mazda уже направила запрос на получение кредитных средств в три крупнейших банка Японии. Агентство Reuters сообщает, что производитель имеет все шансы на одобрение займа. Информацию о том, что Mazda необходимо привлечь заемные средства на общую сумму 2,8 миллиарда долларов, подтверждает и японское издание Nikkei, хотя в самой компании эту информацию не комментируют. Вероятно, заявление будет сделано в четверг, 14 мая, в ходе ежегодного финансового отчета Mazda.

Пандемия коронавируса заставила компанию Mazda приостановить производство в Японии, Мексике и Таиланде, спрос на автомобили резко снизился и на небольшой японской фирме это сказалось сильнее, чем на других автопроизводителях.

По итогам 2019 года, продажи компании на японском и американском рынках снизились на 7,5 процентов. Производитель планировал отказаться от вывода на рынок новых моделей в течение ближайших двух лет, чтобы высвободить средства на текущие проекты.

Mazda – не единственный автопроизводитель, пострадавший от пандемии. Концерн Toyota запросил у банков ссуду в размере 1 триллиона иен (9,37 миллиарда долларов), компании Nissan понадобились 500 миллиардов иен (4,7 миллиарда долларов), General Motors в США взяла кредитов на 16 миллиардов долларов, а Ford получил от различных источников 15,4 миллиарда долларов.

Читайте также: Южная Корея будет судиться с Mercedes, Nissan и Porsche, за махинации с дизельными авто