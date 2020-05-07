Кредиторы дали прокатному гиганту время на погашение долговых обязательств до 22 мая.
У компании Hertz есть непогашенный кредит на автомобили в размере 17 миллиардов долларов. Осуществить оплату по графику – 27 апреля, компания не смогла и обратилась к кредиторам с просьбой об отсрочке. Кредиторы согласились, но времени выделили не много.
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По данным портала Statista, прокатных автомобилей по всему миру насчитывается около 6,2 миллиона. Компания Hertz является лидером на рынках отдельных стран и одним из крупнейших прокатных сервисов в мире.
История одного из крупнейших прокатных сервисов может закончиться 22 мая. До этого времени компания Hertz должна рассчитаться с долгами, а в случае невозможности – начать процедуру банкротства.
По данным CNN, дела у Hertz шли не слишком хорошо еще до начала пандемии, из-за которой фирма и не смогла рассчитаться с кредиторами. Так, в 2019 году компания показала убытки в 58 миллионов долларов, а за год до того, еще больше – 225 миллионов. Из-за кризиса Hertz уволила около 10 тысяч сотрудников, чтобы уменьшить расходы, однако прогнозы для прокатного сервиса все еще неутешительны. Если фирма будет объявлена банкротом, на вторичный рынок хлынет поток подержанных автомобилей, который грозит обвалом цен.
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