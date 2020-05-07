Кредиторы дали прокатному гиганту время на погашение долговых обязательств до 22 мая.

У компании Hertz есть непогашенный кредит на автомобили в размере 17 миллиардов долларов. Осуществить оплату по графику – 27 апреля, компания не смогла и обратилась к кредиторам с просьбой об отсрочке. Кредиторы согласились, но времени выделили не много.

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По данным портала Statista, прокатных автомобилей по всему миру насчитывается около 6,2 миллиона. Компания Hertz является лидером на рынках отдельных стран и одним из крупнейших прокатных сервисов в мире.

История одного из крупнейших прокатных сервисов может закончиться 22 мая. До этого времени компания Hertz должна рассчитаться с долгами, а в случае невозможности – начать процедуру банкротства.

По данным CNN, дела у Hertz шли не слишком хорошо еще до начала пандемии, из-за которой фирма и не смогла рассчитаться с кредиторами. Так, в 2019 году компания показала убытки в 58 миллионов долларов, а за год до того, еще больше – 225 миллионов. Из-за кризиса Hertz уволила около 10 тысяч сотрудников, чтобы уменьшить расходы, однако прогнозы для прокатного сервиса все еще неутешительны. Если фирма будет объявлена ​​банкротом, на вторичный рынок хлынет поток подержанных автомобилей, который грозит обвалом цен.

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