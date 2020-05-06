Столичная власть продолжает обустройство отдельных полос движения для велосипедов, уменьшая таким образом пространство для автомобилистов.

Сейчас в Киеве на улице Рейтарской продолжаются работы по нанесению разметки и установке знаков для выделения велополосы. Центр организации дорожного движения установит здесь 78 новых дорожных знаков. За счет появления велополосы, ширина проезжей части для автомобилей будет уменьшена. Кроме того, Правила дорожного движения запрещают парковку автомобилей на велополосах.

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По новой велополосе велосипедисты могут доехать до Львовской площади от улицы Владимирской. В обратном направлении движение обеспечено улицей Ярославов Вал, на которой велополоса уже обустроена.

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