Столична влада продовжує облаштування окремих смуг руху для велосипедів, зменшуючи таким чином простір для автомобілістів.

Наразі в Києві на вулиці Рейтарській тривають роботи з нанесення розмітки та встановлення знаків для виділення велосмуги. Центр організації дорожнього руху встановить тут 78 нових дорожніх знаків. Через появу велосмуги ширина проїжджої частини для автомобілів буде зменшена. Крім того, Правила дорожнього руху забороняють паркування автомобілів на велосмугах.

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Новою велосмугою велосипедисти можуть доїхати до Львівської площі від вулиці Володимирської. В зворотному напрямку рух забезпечено вулицею Ярославів Вал, на якій велосмуга вже облаштована.

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