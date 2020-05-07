Кредитори дали прокатному гіганту час на погашення боргових зобов'язань до 22 травня.

Компанія Hertz має непогашений кредит на автомобілі у розмірі 17 мільярдів доларів. Здійснити оплату за графіком – 27 квітня, компанія не змогла і звернулась до кредиторів з проханням про відтермінування. Кредитори погодились, але часу виділили не багато.

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За данними порталу Statista, прокатних автомобілів по всьому світу налічується близько 6,2 мільйонів. Компанія Hertz є безумовним лідером на ринках окремих країн і одним з найбільших прокатних сервісів у світі.

Історія одного з найбільших прокатних сервісів може закінчитись 22 травня. До цього часу компанія Hertz має розрахуватись з боргами, а в разі неможливості – розпочати процедуру банкрутства.

За данними CNN, справи у Hertz йшли не надто добре ще до початку пандемії, через яку фірма і не змогла розрахуватись з кредиторами. Так, у 2019 році компанія показала збитки у 58 мільйонів доларів, а за рік до того, ще більші – 225 мільйонів. Через кризу Hertz звільнила близько 10 тисяч співробітників, аби зменшити витрати, однак прогнози для прокатного сервісу все ще невтішні. Якщо фірма буде оголошена банкрутом, на вторинний ринок хлине потік вживаних автомобілів, який загрожує обвалом цін.

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