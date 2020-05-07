До рекомендації відкласти покупку вживаного авто до офіційного закінчення карантину, можливо, варто прислухатись.

Генеральний директор в "Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів" Олег Назаренко вважає, що зараз на ринку вживаних авто активізувалось дуже багато шахраїв. А щоб убезпечити себе від шахрайства, покупку вживаного авто краще відкласти до офіційного кінця карантину та відкриття сервісних центів.

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"У зв’язку з карантином та з тимчасовим закриттям сервісних центрів МВС, в яких раніше проводилась реєстрація та перереєстрація вживаних транспортних засобів, на ринку почали жваво діяти автошахраї та злочинці!

Вони пропонують надзвичайно "солодкі" ціни на автомобілі, кажуть, що дадуть Вам у нотаріуса генеральне доручення на автомобіль, продадуть Вам його по договору купівлі-продажу тощо. А тим часом пропонований Вам автомобіль може бути в розшуку, з " перебитими" номерами кузова та двигуна, з підробними документами або просто двійником! Запам’ятайте, що нотаріус ніколи не дасть повної перевірки автомобіля по всім базам, а також не зробить експертизу номерів кузова та двигуна на предмет їх "перебивки".

Будьте обачні і не станьте жертвами шахраїв, бо після відновлення роботи СЦ Ви не зможете поставити куплений Вами автомобіль з "перебитими" номерами або крадений автомобіль на облік в СЦ і залишитесь і без грошей і без авто, який поставлять на штрафмайданчик! Дочекайтесь відновлення роботи СЦ в штатному режимі, можливості "звірки" номерних агрегатів експертом СЦ і лише тоді віддавайте Ваші гроші", пише Олег Назаренко на своїй сторінці у соцмережі.

Нагадаємо, що свідоцтво про ресторацію автомобіля можна перевірити онлайн. Також у особистому кабінеті водія є уся інформація стосовно штрафів та арештів транспортного засобу. Нотаріуси, при укладені договору купівлі-продажу, також зобов’язані перевірити інформацію що до відсутності обтяжень майна. Але номери кузова, вузлів та агрегатів нотаріуси дійсно не перевіряють.

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Також нагадаємо, що карантин подовжували вже декілька разів. Зараз відомо, що частина обмежень будуть скасовані 11 травня, інші -22 травня. Коли розпочнуть повноцінну роботу Сервісні центри МВС поки що не повідомляється.