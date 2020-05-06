В квітні за порушення правил парковки у Києві виписали штрафів на два мільйони гривень.

"Лише упродовж квітня інспекторами з паркування Департаменту транспортної інфраструктури винесено 4 299 постанов про порушень правил паркування на суму 2 192 490 грн", повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

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Інспектори з паркування можуть оштрафувати за:

порушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч.1 статті 122 КУПАП) – розміщення автомобіля в зоні дії знаків 3.34 та 3.35

порушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч. 3 статті 122 КУПАП) – розміщення автомобіля, що створює перешкоди дорожнього руху або загрозу безпеці руху, у тому числі:

зупинка ближче 30 метрів від посадкових майданчиків громадського транспорту або від дорожнього знаку такої зупинки з обох боків;

зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків;

зупинка ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

зупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від них з обох боків;

стоянка у місцях, де створює перешкоду для руху пішоходів,

"Ігнорування Правил дорожнього руху має наслідки для гаманця власника автомобілю. Проте хочу ще раз нагадати і підкреслити, що інспектори з паркування не мають права брати готівку в рахунок оплати паркування або в рахунок оплати штрафів, накладених на місці вчинення правопорушення - за це передбачено штраф у розмірі від 15 до 70 неоподатковуваних мінімумів", - наголосив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

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