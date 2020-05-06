В апреле за нарушение правил парковки в Киеве выписали штрафов на два миллиона гривен.

"Только на протяжении апреля инспекторами по парковке Департамента транспортной инфраструктуры вынесено 4 299 постановлений о нарушении правил парковки на сумму 2 192 490 грн", – сообщают в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

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Инспекторы по парковке могут оштрафовать за:

нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч.1 статьи 122 КУоАП) – размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35

нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 3 статьи 122 КУоАП) – размещение автомобиля, создающее препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:

остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

стоянка в местах, где создает препятствие для движения пешеходов,

"Игнорирование Правил дорожного движения несет последствия для кошелька владельца автомобиля. Однако хочу еще раз напомнить и подчеркнуть, что инспекторы по парковке не имеют права принимать наличные в счет оплаты парковки или в счет оплаты штрафов, наложенных на месте совершения правонарушения – за это предусмотрен штраф в размере от 15 до 70 необлагаемых минимумов", – подчеркнул директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

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