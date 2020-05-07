К рекомендации отложить покупку подержанного авто до официального окончания карантина, возможно, стоит прислушаться.

Генеральный директор "Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что сейчас на рынке подержанных авто активизировалось очень много мошенников. А чтобы обезопасить себя от мошенничества, покупку подержанного авто лучше отложить до официального конца карантина и открытиея сервисных центов.

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"В связи с карантином и с временным закрытием сервисных центров МВД, в которых ранее проводилась регистрация и перерегистрация подержанных транспортных средств, на рынке начали резво действовать автомошенники и преступники!

Они предлагают очень "сладкие" цены на автомобили, говорят, что дадут Вам у нотариуса генеральную доверенность на автомобиль, продадут Вам его по договору купли-продажи и тому подобное. А тем временем предлагаемый Вам автомобиль может быть в розыске, с "перебитыми" номерами кузова и двигателя, с поддельными документами или просто двойником! Запомните, что нотариус никогда не даст полной проверки автомобиля по всем базам, а также не сделает экспертизу номеров кузова и двигателя на предмет их "перебивки".

Будьте осторожны и не станьте жертвами мошенников, потому что после восстановления работы СЦ Вы не сможете поставить купленный Вами автомобиль с "перебитыми" номерами или ворованный автомобиль на учет в СЦ и останетесь и без денег, и без авто, который поставят на штрафплощадку! Дождитесь восстановления работы СЦ в штатном режиме, возможности "сверки" номерных агрегатов экспертом СЦ и только тогда отдавайте Ваши деньги", пишет Олег Назаренко на своей странице в соцсети.

Напомним, что свидетельство о ресторацию автомобиля можно проверить онлайн. Также в личном кабинете водителя есть вся информация о штрафах и арестах транспортного средства. Нотариусы, при заключении договора купли-продажи, также обязаны проверить информацию касательно в отсутствия обременений имущества.

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Также напомним, что карантин продлевали уже несколько раз. Сейчас известно, что часть ограничений будут отменены 11 мая, другие – 22 мая. Когда начнут полноценную работу Сервисные центры МВД, пока не сообщается.