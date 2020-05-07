Министерство окружающей среды Южной Кореи заявляет о том, что 14 моделей дизельных машин этих троих производителей незаконно оборудовались устройствами, которые искусственно занижали показатели вредных выбросов.

Издание The Korea Herald сообщает, что сертификация для дизельных автомобилей, проданных между 2012 и 2018 годами, будет отменена, а после этого будет объявлено об их открытии.

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Корейское издание сообщает, что самый большой штраф ожидает Mercedes-Benz – немецкому производителю придется заплатить 63,4 миллиона долларов. Porsche Korea и Nissan Korea будут оштрафованы на 817 300 и 735 600 долларов, соответственно.

Отмечается, что штраф для Mercedes – самый большой из когда-либо наложенных корейским правительством на автопроизводителей. Ранее рекордным был штраф в 11,5 миллионов долларов, наложенный на Volkswagen-Audi, за дизельгейт, в 2015 году.

Сообщается, что в течение обозначенного периода Mercedes реализовала 37 154 дизельных машины 12 различных моделей, которые нарушают экологические нормы, действующие в стране. У Nissan машин с незаконным программным обеспечением оказалось 2 293 единицы, а у Porsche – 934.

Было установлено, что некоторые протестированные модели Mercedes производят примерно в 13 раз больше NOX, чем допустимые 0,08 г/км. В дизельных Nissan и Porsche зафиксировано превышение норм в 10 и 1,5 раза, соответственно. Среди последних грязными дизельными моторами грешат кроссоверы Qashqai и Macan S Diesel.

Корейское представительство Mercedes-Benz отвергает обвинения, заявляя, что программное обеспечение использовалось в рамках закона.

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