Міністерство довкілля Південної Кореї заявляє про те, що 14 моделей дизельних машин цих трьох виробників незаконно обладнувались пристроями, які штучно знижували показники шкідливих викидів.

Видання The Korea Herald повідомляє, що сертифікація для дизельних автомобілів, проданих між 2012 і 2018 роками, буде скасована, а після цього буде оголошено про їх відкликання.

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Корейське видання повідомляє, що найбільший штраф очікує на Mercedes-Benz – німецькому виробнику доведеться заплатити 63,4 мільйони доларів. Porsche Korea та Nissan Korea будуть оштрафовані на 817 300 і 735 600 доларів, відповідно.

Зазначається, що штраф для Mercedes – найбільший з будь-коли накладених корейським урядом на автовиробників. Раніше рекордним був штраф у 11,5 мільйонів доларів, накладений на Volkswagen-Audi, через дизельгейт, у 2015 році.

Повідомляється, що протягом означеного періоду Mercedes реалізувала 37 154 дизельні машини 12 різних моделей, котрі порушують екологічні норми, що діють в країні. У Nissan машин з незаконним програмним забезпеченням виявилось 2293 одиниць, а у Porsche – 934.

Було встановлено, що деякі протестовані моделі Mercedes виробляють приблизно в 13 разів більше NOX, ніж допустимі 0,08 г/км. У дизельних Nissan та Porsche зафіксовано перевищення норм у 10 і 1,5 рази, відповідно. В останніх брудними дизельними моторами грішать кросовери Qashqai та Macan S Diesel.

Корейське представництво Mercedes-Benz відкидає звинувачення, заявляючи, що програмне забезпечення використовувалось у рамках закону.

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