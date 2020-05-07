Експерти прогнозують низький попит на нафту, отже автомобільне пальне у найближчі роки дорожчати не повинно.

Глобальний попит на енергоресурси після падіння через пандемію коронавируса не зможе відновитися ще протягом двох найближчих років. Таку думку в ефірі програми "НаКарантіне" висловив співзасновник і провідний аналітик незалежного консультаційного агентства RusEnergy Михайло Крутіхін.

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"За два роки попит на енергоносії не відновиться до ось тих старих, "довірусних" часів, він все одно буде менше. Орієнтуватися, я думаю, потрібно на ситуацію, коли попит на нафту протягом двох років не повернеться до колишнього рівня. Пропозиція нафти на ринку зменшується через те, що деякі країни змушені скорочувати видобуток, але це відбувається не тими темпами, як падає попит. І тому протягом найближчих двох років буде тиск на ціни", - вважає експерт.

Він не виключив, що в найближчі роки будуть відбуватися чергові обвали цін, аж до негативних котирувань на ф'ючерси.

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"І ми швидше за все побачимо знову падіння ціни на позначку в $ 10 / барр. - це абсолютно не виключено, можливо будуть ось ці ігри з ф'ючерсами, коли ціни падали до - $ 37 / барр. за техаський нафту", - зазначив Михайло Крутіхін.

Він додав, що світова економіка незабаром не зможе відновитися після падіння через пандемію.

"Ми бачимо той самий Китай, який начебто оголосив, що у нього все нормально, все відновлюється, а насправді, по-перше, він звертається до постачальників газу з проханням відкласти деякі контракти, скоротити обсяги за деякими контрактами, в тому числі і по трубопроводах зi Середньої Азії. Друге, він збільшив імпорт нафти і закачує її в стратегічні сховища, поки вона дешева - це не означає пожвавлення економіки. Добре, якщо Китай на 75% відновить свою економіку, але в багатьох країнах це не відновиться взагалі", - зазначив експерт.

Також, за його словами, оскільки деякі країни можуть прискорити процес переходу на поновлювані джерела енергії, глобальний попит на нафту може і зовсім не повернутися до позначки 2019 року.

"Якщо до вірусу ми передбачали, що може бути в 2025 році попит досягне свого піку і почне потихеньку знижуватися, то зараз ми думаємо, що це (пік споживання. - Прим.) Відбулося вже в 2019 р" - сказав експерт.

Нагадаємо, починаючи з лютого 2020 р світові ціни на нафту почали знижуватися через падіння попиту, викликаного пандемією короновіруса. Розвал угоди ОПЕК +, яка не змогла домовитися про нове зниження видобутку на початку березня, ще сильніше обвалив ціни. В кінці березня - початку квітня вони опускалися нижче $ 20 / барр. З 1 травня вступила в силу нова угода ОПЕК + по скороченню видобутку. Це разом з першими ознаками відновлення попиту через ослаблення карантинних обмежень, призвело до підвищення цін на початку травня до $ 30 / барр.

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