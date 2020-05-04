Середня ціна дизельного палива в дрібнооптовому сегменті протягом квітня впала на 23% - з 16,40 до 12,70 грн за літр. Найнижча ціна, 11,6 грн за літр, у портах.

Вартість оптових партій в Коростені (Житомирська обл) за місяць впала на 3,60 грн за літр - з 15,80 до 12,20 грн за літр. Спотові ціни на терміналі в Новоград-Волинському обвалилися на 3,75 грн за літр - з 15,95 до 12,20 грн за літр. Свідчать дані щоденного цінового моніторингу “Консалтингової групи А-95”.

Читайте також: Якісне пальне: що це означає

Ще більш істотно за минулий місяць ціни впали в портах - на 4,1 грн за літр - до 11,60 грн за літр. У столичному регіоні середня ціна бензовозний партій ДТ впала на 3,65 грн за літр - з 16,10 до 12,45 грн за літр.

Кременчуцький НПЗ “Укртатнафти” за місяць знизив ціни на спотові відвантаження на 2,5 грн за літр, до 12,95 грн за літр.

Це найбільше місячне зниження дрібнооптових цін ДТ з листопада 2018 р Нагадаємо, тоді протягом місяця ціни відкотилися на 4,75 грн. за літр після стрибка в вересні-жовтні на тлі перебоїв з поставками з Білорусі.

Оптові ціни в квітні знижувалися, реагуючи на обвал зовнішніх котирувань при відносно стабільному курсі валют. Так в Північно-Західній Європі середня середньомісячна котирування ДТ в квітні, за словами трейдерів, склала $ 255 за тону, що приблизно на $ 100 за тону нижче, ніж в березні ($ 350 за тону). У Середземномор'ї - котирування в квітні впали до $ 210 за тону, з $ 330 за тону в березні.

В останні дні квітня світові ціни на нафту і паливні котирування в Європі демонстрували зростання на очікуваннях відновлення попиту з-за прийнятих урядами заходів щодо поступового виходу з карантину.

Також цікаво: АКЦІЯ: вигода на пальне до 3 грн/л в мережі АЗК upg