13 квітня у мережі АЗК upg стартувала по-справжньому щедра акція “Ще більше вигоди з upg“. Заправившись від 20л, відвідувачі upg зможуть отримати вигоду до 3 грн/л на пальне. Винагороду отримають 100000 щасливчиків, у чеку яких буде відповідне повідомлення.

Участь у акції беруть всі клієнти мережі, які є учасниками бонусної програми UPGgood, а щоб скористатися вигодою, необхідно мати зареєстровану картку лояльності мережі. Зареєструвати картку можна на касі АЗК, офіційному сайті upgood.com.ua або завантаживши додаток upg. Вигоду до 3 грн/л переможці отримають на наступну заправку.





Акція триватиме до 31.05.2020 та буде проходити у всіх регіонах України, де представлена мережа. Деталі за посиланням: https://upg.ua/action/shhe-bilshe-vigodi-z-upg/



Нагадаємо, що мережа автозаправних комплексів upg представлена на паливному ринку України з 2013 року і налічує більше 60 об'єктів у 16 областях. Паливна компанія "Укрпалетсистем", яка володіє брендом upg, є генеральним партнером Білоруської нафтової компанії в Україні та реалізує у своїй мережі виключно білоруське пальне високого рівня очистки.