13 апреля в сети АЗС upg стартовала по-настоящему щедрая акция “Еще больше выгоды с upg“. Заправившись от 20л, посетители upg смогут получить выгоду до 3 грн/л на топливо. Вознаграждение получат 100 000 счастливчиков, в чеке которых будет соответствующее сообщение.

Участие в акции принимают все клиенты сети, являющиеся участниками бонусной программы UPGgood, а чтобы воспользоваться выгодой, необходимо иметь зарегистрированную карту лояльности сети. Зарегистрировать карту можно на кассе АЗК, официальном сайте upgood.com.ua или загрузив приложение upg. Выгоду до 3 грн/л победители получат на следующую заправку.





Акция продлится до 31.05.2020 и будет проходить во всех регионах Украины, где представлена сеть. Детали по ссылке: https://upg.ua/action/shhe-bilshe-vigodi-z-upg/



Напомним, что сеть автозаправочных комплексов upg представлена на топливном рынке Украины с 2013 года и насчитывает более 60 объектов в 16 областях. Топливная компания "Укрпалетсистем", которая владеет брендом upg, является генеральным партнером Белорусской нефтяной компании в Украине и реализует в своей сети исключительно белорусское горючее высокого уровня очистки.