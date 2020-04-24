Яким має бути якісне пальне? Чому не варто економити, заправляючись на дешевій небрендовій АЗС?

Сучасним двигунам потрібне сучасне паливо. Нинішні бензин і дизпаливо мають такі характеристики, про які поняття не мали ще двадцять років тому – поняття неякісного палива змінилось разом з двигунами. Та невже ці відмінності настільки важливі для наших моторів, адже принципово двигун внутрішнього згорання не змінився?

Сучасні двигуни із впорскуванням бензину або дизпалива під високим тиском дуже вразливі до відхилень у якості пального.

Отже, основні параметри пального такі:

Октанове число (ОЧ). Більшість сучасних двигунів працює з високою ступінню стиснення, тому відповідне октанове число таке важливе для них. На щастя, малоймовірно, що сьогодні можна купити бензин з катастрофічно низьким октановим числом, але й відхилення на кілька одиниць ОЧ достатньо, щоб машина стала млявою і ненажерливою. Наприклад, . Більшість сучасних двигунів працює з високою ступінню стиснення, тому відповідне октанове число таке важливе для них. На щастя, малоймовірно, що сьогодні можна купити бензин з катастрофічно низьким октановим числом, але й відхилення на кілька одиниць ОЧ достатньо, щоб машина стала млявою і ненажерливою. Наприклад, тести наших колег підтвердили, що застосування бензину марки upg A100 додає спорткару динаміки у порівнянні з 95-м сортом.

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Пакет присадок. Більшість властивостей пального сьогодні досягається застосуванням пакетів присадок. Вони бувають дорогі і дешеві, перші виробляються буквально кількома хімконцернами зі світовим ім’ям, другі можна замовити на першій-ліпшій нафтобазі. Наприклад, аби підняти октанове число низькоякісного бензину, безвідповідальні виробники і роздрібні трейдери додають в нього дешеві антидетонаційні присадки – фероцени із великим вмістом заліза. Це призводить до осідання з’єднань цього металу на свічках, що спричиняє проблеми із запалюванням. А це і підвищена витрата пального, і загроза високовольтним котушкам. Інші дешеві антидетонатори уповільнюють згорання паливної суміші, що знижує потужність мотора і викликає перегрів поршнів та клапанів – аж до їхнього руйнування. Та й навіть при передозуванні загальновживаного антидетонатора монометиланіліна можуть бути погані наслідки – відкладення у впускному тракті паливної системи.

Червоні від фероценів свічки – свідчення того, що двигун часто працює на низкоякісному бензині. Загроза не лише свічкам, а й іншим деталям.

Цетанове число у дизеля . Важливий для дизеля параметр, що впливає на якість згорання паливної суміші. Тобто лише за умови вкладання цього показника у діапазон 40 – 60 од. двигун буде працювати штатно і без відмов, відхилення від норми впливає на пускові якості і віддачу двигуна. “Дизель” із заниженим цетановим числом також більше забруднює атмосферу.

Вміст сірки. Сучасні конструкційні матеріали і мастила розраховані на роботу у певному середовищі. А сірка утворює в двигуні кислотні пари, які суттєво прискорюють знос деталей і старять моторне мастило, а також впливають на чистоту вихлопу. Цей параметр для бензинового і дизельного палива регулювати важко, тому це одна з явних ознак неякісного палива.

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Вміст ароматики . Сучасні двигуни працюють з підвищенним навантаженням на деталі, тому для них важлива мінімальна кількість нагару, що провокує передчасний знос пар тертя. А саме ароматичні вуглеводороди і в бензині, і в “дизелі” сприяють утворенню нагару в циліндрах, а також підвищують токсичність вихлопу. Для дизелів важливий ще вміст смол, які утворюють нагар і лакоподібні відкладення на деталях цилиндро-поршньової групи та паливної системи.

Вміст твердих включень. Цей параметр важливий для дизелей із паливною системою Common Rail. Тиск палива в ній настільки високий (аж до 2000 бар), що найдрібніша частинка перетворюється на мікроснаряд, що вибиває з розпилювача форсунки частинки металу. Як результат – передчасний знос розпилювачів та клапанів інжекторів Common Rail; тобто йдеться про ремонт або заміну форсунок, а це – тисячі і тисячі гривень. Якісне пальне проходить багатоступеневу фільтрацію і на заводі, і на шляху до споживача – в т.ч. і в умовах АЗС.

Аби конус розпилення форсунки був таким правильним, як на перших двох фото, її розпилювач не повинен мати слідів ерозії, як на останньому фото. Це наслідок твердих включень в дизпаливі.

В ідеалі всі або майже всі з цих параметрів відображені у документах, супроводжуючих кожну партію пального. І кожен клієнт АЗС має право побачити даний сертифікат. Але чи кожен з нас має час на ознайомлення з ним? Тому головним критерієм якості пального для автомобіліста стало місце, де воно продається – так ми і стаємо шанувальниками тієї чи іншої мережі АЗС.

Рекомендація Авто24

Підступність неякісного пального в тому, що його “вживання” може датися взнаки не відразу, а через кілька тисяч кілометрів. Тому надійніше, аби бути впевненим, що у баку завжди якісне пальне, заправлятися тільки на брендових заправних комплексах – і краще, якщо це буде мережа однієї марки. В ідеалі було б добре, якби мережа АЗС мала одного-єдиного надійного поставщика якісного пального, це б запобігало його змішанню. В Україні, насправді, таких зовсім мало, але вони є: наприклад, мережа upg є генеральним партнером Білоруської нафтової компанії в Україні і реалізує на своїх АЗК виключно білоруський бензин і “дизель” високого рівня очистки.

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