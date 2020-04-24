Каким должно быть качественное топливо? Почему нельзя сэкономить, заправившись на небрендовых АЗС?

Современным двигателям требуется современное топливо. Нынешние бензин и дизтопливо имеют такие характеристики, о которых понятия не имели еще двадцать лет назад – понятие некачественного топлива изменилось вместе с двигателями. Неужели эти различия столь важные для наших моторов, ведь принципиально двигатель внутреннего сгорания не изменился?

Современные двигатели с впрыском бензина или дизтоплива под высоким давлением очень чувствительны к отклонениям в качестве горючего.

Итак, основные параметры топлива такие:

Низкое октановое число. Большинство современных двигателей работает с высокой степенью сжатия, поэтому соответствующее октановое число такое важное для них. К счастью, маловероятно, что сегодня можно купить бензин с катастрофически низким октановым числом, но и отклонения на несколько единиц ОЧ достаточно, чтобы машина стала вялой и прожорливой. Так, тесты Большинство современных двигателей работает с высокой степенью сжатия, поэтому соответствующее октановое число такое важное для них.К счастью, маловероятно, что сегодня можно купить бензин с катастрофически низким октановым числом, но и отклонения на несколько единиц ОЧ достаточно, чтобы машина стала вялой и прожорливой. Так, тесты наших коллег подтвердили что применение бензина марки upg A100 добавляет спорткару динамики по сравнению с 95-м сортом.

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Пакет присадок. Большинство свойств топлива сегодня достигается применением пакетов присадок. Они бывают дорогие и дешевые, первые производятся буквально несколькими химконцернами с мировым именем, вторые можно заказать на первой попавшейся нефтебазе. Например, чтобы поднять октановое число низкокачественного бензина, безответственные производители и розничные трейдеры добавляют в него дешевые антидетонационные присадки – ферроцен с большим содержанием железа. Что приводит к оседанию соединений этого металла на свечах, что вызывает проблемы с зажиганием. А это и повышенный расход топлива, и угроза высоковольтным катушкам. Другие дешевые антидетонаторы замедляют сгорание топливной смеси, что снижает мощность двигателя и вызывает перегрев поршней и клапанов – до их разрушения. И даже при передозировке общеупотребительного антидетонатора монометиланилина могут быть плохие последствия – отложения во впускном тракте топливной системы.

Красные от ферроцена свечи – свидетельство того, что двигатель часто работает на низкокачественном бензине. Это угроза не только свечам, но и другим деталям.

Цетановое число . Важный для дизеля параметр, влияющий на качество сгорания топливной смеси. То есть только при этом показателе в диапазоне 40-60 ед. двигатель будет работать штатно и без отказов, отклоненияе от нормы влияет на пусковые качества и отдачу двигателя. "Дизель" с заниженным цетановым числом также больше загрязняет атмосферу.

Содержание серы. Современные конструкционные материалы и смазки рассчитаны на работу в определенной среде. А сера образует в двигателе кислотные пары, которые существенно ускоряют износ деталей и старят моторное масло, а также влияют на чистоту выхлопа. Этот параметр для бензинового и дизельного топлива регулировать трудно, поэтому это один из явных признаков некачественного топлива.

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Содержание ароматики. Современные двигатели работают с повышенными нагрузками на детали, поэтому для них важно минимальное количество нагара, что провоцирует преждевременный износ пар трения. А именно ароматические углеводороды и в бензине, и в "дизеле" способствуют образованию нагара в цилиндрах, а также повышают токсичность выхлопа. Для дизелей важно еще содержание смол, которые образуют нагар и лакоподобные отложения на деталях цилиндро-поршневой группы и топливной системы.

Содержание твердых включений. Этот параметр важен для дизелей с топливной системой Common Rail. Давление топлива в ней настолько высоко (до 2000 бар), что мелкая частица превращается в микроснаряд, что выбивает из распылителя форсунки частицы металла. Как результат – преждевременный износ распылителей и клапанов инжекторов Common Rail; то есть речь идет о ремонте или замене форсунок, а это – тысячи и тысячи гривен. Качественное топливо проходит многоступенчатую фильтрацию и на заводе, и на пути к потребителю – в т.ч. и в условиях АЗС.

Чтобы конус распыления форсунки был таким правильным, как на первых фото, ее распылитель не должен иметь следов эрозии, как на последнем фото. Это следствие твердых включений в дизтопливе.

В идеале все или почти все из этих параметров отражены в документах, сопровождающих каждую партию горючего. И каждый клиент АЗС имеет право увидеть данный сертификат. Но у каждого ли из нас есть время на ознакомление с ним? Поэтому главным критерием качества топлива для автомобилиста стало место, где оно продается, – так мы и становимся поклонниками той или иной сети АЗС.

Рекомендация Авто24

Коварство некачественного топлива в том, что его "употребление" может проявиться не сразу, а через несколько тысяч километров. Поэтому надежнее, чтобы быть уверенным, что в баке всегда качественное топливо, заправляться только на брендовых заправочных комплексах – и лучше, если это будет сеть одной марки. В идеале было бы хорошо, если бы сеть АЗС было одного-единственного надежного поставщика качественного топлива, это бы предотвращало его смешению. В Украине на самом деле таких совсем мало, но они есть: например, сеть upg является генеральным партнером Белорусской нефтяной компании в Украине и реализует на своих АЗК исключительно белорусский бензин и "дизель" высокого уровня очистки.

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