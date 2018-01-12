Задуматися про те, що робити, щоб економити паливо на дрібницях, приходить після того, як в автомобілі вирішені більш серйозні питання, що впливають на витрату палива. Але копійка гривню береже – це правда.

Визначаючись, що робити, щоб економити паливо на дрібницях, майте на увазі: саме дрібницями і доведеться займатися економному водієві. Оскільки найсерйозніші, найефективніші заходи зі скорочення витрат палива вже зроблені до нього – конструкторами при проектуванні машини. Та й сам водій, який задався метою економити паливо, повинен був перш за все вирішити серйозні технічні проблеми автомобіля, викликані зносом, які впливають на паливний апетит.

Важливі дрібниці

Якщо для економії палива ви готові на найрішучіші заходи, перегляньте ваше ставлення до використання багатого додаткового обладнання вашої машини. На жаль, далеко не всі користувачі автомобілів розуміють, що робота будь-якого обладнання на борту не безкоштовна: використання будь-яких сервоприладів вимагає "оплати" – як мінімум додаткової витрати пального. Тобто потрібно розуміти, що при відмові від деяких зручностей можна заощадити трохи палива.

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– Не тримайте включеними електроприлади, коли вони вам уже не потрібні (радіо в розрахунок можете не брати, це малопотужний споживач). Наприклад, підігрів заднього скла за 5 годин роботи "споживає" близько 0,5 л бензину – це дані автовиробників, що наводяться в інструкціях до деяких автомобілів. Приблизно стільки ж додає до витрати палива і підігрів пари сидінь.



Щоб виключити перевитрату палива, вчасно вимикайте непотрібні електроприлади: "противотуманки", звичайні фари, підігрів скла, сидінь, дзеркал та інше.

– Перегляньте вашу політику до використання світлотехніки. Якщо ви їздите вдень з ближнім світлом фар, встановіть світлодіодні ходові вогні. Якщо говорити про якісні вироби, вони вимагають приблизно в десять разів менше енергії, аніж стандартні лампи розжарювання. Якісні світлодіоди до того ж служать довше ламп розжарювання. До речі, включене ближнє світло фар за 4 години роботи з'їдає 0,5 л бензину.

Світлодіодні ходові вогні – ДХВ або DRL – допомагають економити паливо (до 0,5 л в день) і бережуть від старіння основну оптику автомобіля.

– Включений кондиціонер додає до витрати бензину близько 1,0 л на кожні 100 км. У міських умовах в не особливо спекотний день кондиціонер цілком можна замінити відкритим вікном. А ось на швидкості близько 90 – 100 км/ч відкрите вікно може додавати до витрати той же 1 літр – дається взнаки погіршення аеродинаміки.



На невисокій швидкості руху і при не найбільшій жаркій погоді кондиціонер цілком можна замінити відкритими вікнами.

– Те ж саме стосується клімат-контролю: за холод в ньому відповідає той же кондиціонер. Який, однак, не у всіх системах вдається відключити. Вивчіть заводське керівництво по експлуатації або зверніться до найближчого дилера, - вони підкажуть вам, як виключити охолоджувач повітря в ті дні, коли він не особливо потрібен. Наприклад, у деяких марок для цього потрібно натиснути кнопку Eco (екологічний режим).

– При покупці нових шин вивчіть дані про опір коченню тих моделей, серед яких ви робите вибір. Більш того, деякі виробники виділяють в окрему лінійку енергозберігаючі моделі. Настільки помітної економії, як вищевказані дії, це не принесе, але на тлі великих пробігів деякі цифри в вашу користь накопичаться.



Провідні світові виробники шин пропонують вибагливим споживачам енергозберігаючі моделі. Економія палива, хоч і не радикальна, але має місце.

– При заміні моторного масла теж можна подумати, що робити, щоб економити паливо на дрібницях: деякі виробники високого рівня заявляють свої певні продукти як енергозберігаючі (за рахунок малої в'язкості і високої плинності).

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– Іноді витрата підвищується в наслідок використання неякісного палива. Точні економічні викладки тут дати важко, адже "ліві" бензин і дизпаливо зазвичай помітно дешевше високоякісного пального. Але якщо для вас в паливному питанні крім зниження "апетиту" також мають значення інші чинники (довговічність двигуна, наприклад, або безвідмовність авто в цілому), то резон купувати саме високоякісне паливо точно є.

Ще раз нагадаємо: замислившись над питанням, що робити, щоб економити паливо на дрібницях, робіть вищенаведені заходи комплексно, адже кожен з них окремо дасть малопомітний ефект. Також будьте готові спочатку відчувати дискомфорт від "впровадження" заходів по економії, а вже незабаром ви до них звикнете.

Нагадаємо, що експерти розповіли, що робити, якщо автомобіль споживає багато палива.