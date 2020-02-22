Автомобілі з двигунами Flex Fuel споживають біоетанол з вмістом спирту від 0% до 100 %. А які сорти біопального можна заливати в звичайні бензинові машини?

У країні, де автомобільного пропан-бутану продається більше, ніж бензину, про працюючі на спирті двигунах типу Flex Fuel відомо дуже мало. А між тим, деяка частина таких агрегатів потрапила в Україну під час масового ввезення вживаних легковиків зі США. Для початку давайте розберемося, що це таке – автомобіль на біопальному?

Їздити на біопальномуз великим вмістом спирту можуть тільки машини Flex Fuel – спеціально адаптовані заводські версії звичайних авто.

Біоетанол – спирт, отриманий з рослинної сировини, за собівартістю він приблизно вдвічі дешевше бензину. Як пальне для ДВС він в цілому аналогічний бензину, але має більш високе октанове число і меншу теплотворну здатність.

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Що таке двигун Flex Fuel

Більшість автовиробників дозволяють беззастережне використання тільки біопального з вмістом не більше ніж з 5% спирту. При тому що досвід експлуатації і автосервісу говорить про “безболісну” частку спирту в паливі до 10-15 %, прийнято вважати, що на роботі двигуна і його ресурсі такий відсоток негативно не позначається. Але при більшому відсотку можливі деякі нюанси. Причин тому дві.

По-перше, спирт, як уже зазначалося, гігроскопічний. Вода, яку він поглинає з повітря, провокує корозію металевих деталей паливної системи. Через це вузли можуть передчасно вийти з ладу. Не люблять спирт і деякі пластики та ґума. Тому деякі компоненти системи живлення – наприклад, насос і паливопроводи – роблять із застосуванням виключно нержавіючих і стійких до розчинників матеріалів.

Розвинені країни давно вже "проїхали" тему спиртового біопального. Для них це пальне першого покоління, а сьогодні там працюють над третім.

По-друге, через меншу теплотворну здатність спирту частка біопального в робочій суміші повинна бути більше, ніж бензину. Якщо стехіометрична бензино-повітряна суміш має пропорцію 1:14,7, то біопаливно-повітряний мікс повинен мати пропорцію 1:9 для Е100 і близько 1: 9,8 для палива Е85. Відповідно, біоетанолу у впускний колектор доводиться впорскувати в більшій кількості, ніж бензину.

В цьому – друга відмінність двигунів типу Flex Fuel та інших, заточених під спиртове пальне моторів – в більш гнучких алгоритмах програм управління. Для цього доводиться використовувати і особливий софт, і додаткові датчики. Зокрема, датчик визначення відсотка спирту в пальному підказує, на скільки потрібно збільшити порцію палива для кожного циліндра.

Насправді автомобіль з приставкою Flex Fuel відрізняється від звичайного тільки деякими матеріалами і настройками блоку управління.

Також доводиться враховувати гірші пускові якості палива з вмістом спирту більше 70%. Тому перед стартом при температурі нижче +15о +20оС електроніка перемикає живлення на чистий бензин. Для цього на деяких машинах з Flex Fuel є невеликий окремий бензобак.

Біоетанол і звичайний двигун

Цікаво, що за спостереженнями інженерів, що працюють з налаштуванням подібних моторів, при частці спирту в пальному до 40% звичайний, чисто бензиновий мотор нічого "не помічає" і працює без нарікань. Його штатна система управління сама може впоратись з необхідною корекцією подачі палива. Виняток тут – деякі моделі японських і корейських двигунів, які не можуть відкривати форсунки уприскування на настільки тривалий період.

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Вважається, що частка спирту близько 10 – 15% не впливає на корозійну активність палива і не шкодить паливній системі звичайного, чисто бензинового автомобіля. Тому в багатьох країнах – і в Україні в тому числі – присутність в бензині до 5% спирту навіть не заявляється споживачеві, це само собою зрозуміло. До речі, ці 5% спирту в деяких європейських державах обов'язкові за законом, і додають їх в бензин як нешкідливу заміну замість екологічно небезпечної присадки МТБЕ.

Підтверджується експериментами

Американські дослідники з Університету Північної Дакоти (EERC) і Центру автомобільних досліджень Міннесоти (MnCAR) проводили кілька видів тестів з автомобілями. Машини заправляли біоетанолом різної концентрації, з вмістом спирту від 2% до 85 %, і тестували за стандартами випробувань HWFET.

Сировиною для отримання біоетанолу в США служить кукурудза, в Бразилії – цукрова тростина. Ці дві країни виробляють понад 90% від світового виробництва даного пального.

Були залучені машини трьох моделей без систем живлення Flex Fuel – тобто чисто бензинові: Toyota Camry, Ford Fusion (в Європі це модель Mondeo) і Chevrolet Impala. Так ось, всі три автомобілі без системи Flex Fuel успішно їздили на сумішах з вмістом спирту аж до 45 %. Штатні системи живлення автомобілів впоралися із завданнями корекції паливоподачі, викликаними низькою теплотворною здатністю спирто-бензинової суміші. І тільки коли в бак були заправлені суміші з більш високим відсотком спирту, ніж 45%, на панелі почав загорятися сигнал Check Engine. Причому якщо Ford Fusion "здався" вже після E45, то Chevrolet Impala дотягнув до Е55, а Toyota Camry – до суміші Е65.

Рекомендація Авто24

І інженери, і вчені-хіміки, і автомобілісти-практики говорять про те, що 5% спирту в пальному автомобіль просто не помічає. Але і економії така суміш не дає ніякої. Однак, як говорить досвід і результати досліджень, і більший відсоток спирту – аж до 40% – не завдає машині істотної шкоди. І все ж, якщо у вас є бажання заправлятися замість бензину дешевим біопальним з вагомим вмістом спирту, спробуйте перш знайти інформацію про досвід експлуатації на Е40 – Е85 саме вашої моделі автомобіля, причому не у версії Flex Fuel, а чисто бензинової. Пошук інформації на клубних і фанатських форумах полегшить використання однієї з іноземних мов, адже на пострадянському просторі такі автомобілі масово не експлуатувалися.

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