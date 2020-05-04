Средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте в течение апреля упала на 23% - с 16,40 до 12,70 грн за литр. Самая низкая цена, 11,6 грн за литр, в портах.

Стоимость оптовых партий в Коростене (Житомирская обл) за месяц упала на 3,60 грн за литр - с 15,80 до 12,20 грн за литр. Спотовые цены на терминале в Новограде-Волынском обвалились на 3,75 грн за литр - с 15,95 до 12,20 грн за литр. Свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга “Консалтинговой группы А-95”.

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Еще более существенно за прошлый месяц цены упали в портах - на 4,1 грн за литр - до 11,60 грн за литр. В столичном регионе средняя цена бензовозний партий ДТ упала на 3,65 грн за литр - с 16,10 до 12,45 грн за литр.

Кременчугский НПЗ “Укртатнафты” за месяц снизил цены на спотовые отгрузки на 2,5 грн за литр, до 12,95 грн за литр.

Это наибольшее месячное снижение мелкооптовых цен ДТ с ноября 2018 г. Напомним, тогда в течение месяца цены откатились на 4,75 грн за литр после скачка в сентябре-октябре на фоне перебоев с поставками из Беларуси.

Оптовые цены в апреле снижались, реагируя на обвал внешних котировок при относительно стабильном курсе валют. Так в Северо-Западной Европе средние среднемесячные котировки ДТ в апреле, по словам трейдеров, составили $ 255 за тонну, что примерно на $ 100 за тонну ниже, чем в марте ($ 350 за тонну). В Средиземноморье - котировки в апреле упали до $ 210 за тонну, с $ 330 за тонну в марте.

В последние дни апреля мировые цены на нефть и топливные котировки в Европе демонстрировали рост на ожиданиях восстановления спроса из-за принятых правительствами мер по постепенному выходу из карантина.

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