Завод Tesla почав роботу в Каліфорнії, всупереч забороні влади

Глава компанії Tesla Ілон Макс оголосив про те, що завод Tesla в місті Фримонт в каліфорнійському окрузі Аламеда починає роботу, незважаючи на заборони місцевої влади. Про це він повідомив у понеділок, 11 травня, написав в соцмережі, що робота заводу буде відновлено "сьогодні".

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"Якщо когось заарештують, я прошу, щоб ним виявився я один", - Ілон Маск оголосив про запуск заводу Tesla в Каліфорнії. Раніше він називав каліфорнійські обмеження "фашистськими". "Я сам буду на конвеєрі разом з усіма іншими. Якщо когось заарештують, я прошу, щоб ним виявився я один", - написав Маск.

В кінці квітня Маск публічно назвав антіепідеміологіческіе заходи в штаті Каліфорнія "фашистськими". Під час телеконференції, присвяченій публікації квартального звіту, Маск розкритикував локдаун, введений для стримування епідемії коронавируса, заявивши, що це порушує конституційні права громадян. За його словами, охочі можуть залишатися вдома, але заборона залишати житло під страхом арешту - "це по-фашистски, це недемократично".

9 травня Маск, незадоволений каліфорнійськими обмеженнями, заявив, що Tesla негайно перенесе свою штаб-квартиру і майбутні програми в Техас і Невади. Зараз головний офіс компанії знаходиться в Каліфорнії.

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