Але час появи у тому чи іншому штаті залежить від законодавців.
Керівник Tesla дав відповіді одразу на два питання, пов’язані з діяльністю його компанії: щодо давно обіцяних безпілотних таксі та того, навіщо в сучасних автомобілях марки у салонне дзеркало заднього виду вбудована відеокамера.
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Минулого року, під час Autonomy Investor Day, засновник і кеівник Tesla виклав широкий план щодо створення найближчим часом автономного таксопарку, на базі нинішніх машин марки. Незважаючи на значний прогрес у сфері автономного транспорту, заява Ілона Маска видається фантастичною, оскільки жодна з компаній-розробників поки не змогла домогтись від комп’ютерної системи автономності рівня 5, за стандартним визначенням SAE.
Тим не менш, Маск, відповів на запит у Твіттері, що сервіс “роботаксі” буде функціонально готовий вже у 2020 році. Законодавче затвердження – терміни непередбачувані.
В даний час Tesla пропонує свою систему напівавтономного управління, яку називає Autopilot. Це набір надзвичайно “компетентних” електронних систем допомоги водію, однак, комплекс насправді не відповідає визначенню “повністю автономної системи управління”.
Усі без винятку Tesla Model 3, від самого початку виробництва, обладнуються відеокамерою, націленою всередину авто. Вона вбудована у стійку дзеркала заднього виду і має заглушку. Ніхто не знав навіщо. Керівник Tesla запевняв, що цей пристрій був неактивним весь час, але тепер Маск підтвердив у Twitter, що камера справді призначена для моніторингу салону. Однак не в автомобілях приватних власників, а саме в “роботаксі”.
“Скоріш за все, ця камера призначена для Robotaxi та має антивандальне призначення”, – припустив один з користувачів. “Вірно”, – коротко відповів Маск.
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