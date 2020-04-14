Але час появи у тому чи іншому штаті залежить від законодавців.

Керівник Tesla дав відповіді одразу на два питання, пов’язані з діяльністю його компанії: щодо давно обіцяних безпілотних таксі та того, навіщо в сучасних автомобілях марки у салонне дзеркало заднього виду вбудована відеокамера.

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Минулого року, під час Autonomy Investor Day, засновник і кеівник Tesla виклав широкий план щодо створення найближчим часом автономного таксопарку, на базі нинішніх машин марки. Незважаючи на значний прогрес у сфері автономного транспорту, заява Ілона Маска видається фантастичною, оскільки жодна з компаній-розробників поки не змогла домогтись від комп’ютерної системи автономності рівня 5, за стандартним визначенням SAE.

Тим не менш, Маск, відповів на запит у Твіттері, що сервіс “роботаксі” буде функціонально готовий вже у 2020 році. Законодавче затвердження – терміни непередбачувані.

Functionality still looking good for this year. Regulatory approval is the big unknown. — Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2020



В даний час Tesla пропонує свою систему напівавтономного управління, яку називає Autopilot. Це набір надзвичайно “компетентних” електронних систем допомоги водію, однак, комплекс насправді не відповідає визначенню “повністю автономної системи управління”.

Until @Tesla or @elonmusk tells me what this camera is doing for me I'm shutting them out. It SHOULD be used with Sentry Mode, but it's not at this time. When it has a purpose that serves me I'll slide it back open. Here's what I used of you want to join: https://t.co/MasBhAAH5n pic.twitter.com/eZIEYmBKGx — LivingTesla ⚡ SnapPlate Creators (@LivingTesla) April 4, 2019



Усі без винятку Tesla Model 3, від самого початку виробництва, обладнуються відеокамерою, націленою всередину авто. Вона вбудована у стійку дзеркала заднього виду і має заглушку. Ніхто не знав навіщо. Керівник Tesla запевняв, що цей пристрій був неактивним весь час, але тепер Маск підтвердив у Twitter, що камера справді призначена для моніторингу салону. Однак не в автомобілях приватних власників, а саме в “роботаксі”.

This is most likely for Robotaxis, if they vandalize your car, it's on camera and they'll pay for the damage and possibly get charge criminally. — Marty Tee (@MartyTee2) April 12, 2020



“Скоріш за все, ця камера призначена для Robotaxi та має антивандальне призначення”, – припустив один з користувачів. “Вірно”, – коротко відповів Маск.

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