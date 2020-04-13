Tesla збільшила продажі в Китаї на 261% під час спалаху коронавірусу

У березні Tesla Inc продала 10 160 автомобілів у Китаї, що на 261% більше, ніж у лютому. Це найвищий показник за місяць на найбільшому в світі автомобільному ринку, свідчать дані Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA).

Читайте також: Машини роблять машини: Tesla показала свою китайську гігафабрику

Тесла, яка націлена на виробництво 150 000 седанів Model 3 на своєму заводі в Шанхаї на суму 2 мільярди доларів, продала близько 30% електромобілів, повідомив генеральний секретар CPCA Цуй Донгшу на онлайн-брифінгу.

“Виробничі потужності Tesla Gigafactory Shanghai швидко відновлюються, і тепер продуктивність вже перевищила рівень до спалаху кронавірусу”,-сказала в березні віце-президент Tesla Global Грейс Тао.

За даними CPCA, в лютому Tesla продала близько 3 900 автомобілів у порівнянні з 2 620 автомобілями в січні.

Також цікаво: Tesla побила рекорди результативності та подорожчала в акціях на 17%