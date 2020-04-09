На відео видно виробничий процес складання Tesla Model 3.

Tesla випустила видовищне відео, на якому привідкрила виробничий процес на китайській “Гігафабриці 3”. Це на сьогодні єдине діюче виробництво “Тесли”.

Вражає ступінь автоматизації процесів: у відео видно десятки чи сотні роботів, які задіяні практично на всіх стадіях виробництва. Втім, до повної відмови від людської робочої сили поки що далеко, хоча Ілон Маск всерйоз запевняє, що з часом всі підприємства Tesla стануть повністю автономними, перетворившись на “машини, які роблять машини”.

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Цю “Гігафабріку” компанія побудувала і запустила всього лише за рік: першим покупцям місцеві седани Model 3 передали ще в минулому грудні. Спочатку шанхайський завод робив, в основному, кузова і займався фінальним складанням. Тепер ступінь локалізації значно зросла, проте багато важливих компонентів, включаючи електродвигуни, тут ще не роблять.

За останніми даними, тижневий обсяг випуску Model 3 виріс до трьох тисяч одиниць, тобто річна виробнича потужність – 150 тисяч машин. Наступний план – 250 тисяч, при цьому до седану приєднається кросовер Model Y.

Нагадаємо, що Tesla Model Y почали поставляти замовникам.