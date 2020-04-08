Американський автовиробник надіслав співробітникам повідомлення, в якому сказано про скорочення зарплатні та інших виплат, у зв'язку з призупиненням заводів. Повернутись до роботи Tesla сподівається вже за місяць.

Як і багато інших автовиробників, Tesla була змушена тимчасово зупинити свої заводи та відправити співробітників на карантин. Та, на відміну від інших, до останнього моменту відкладала рішення, про скорочення виплат для робітників.

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Два тижні тому Гігафабрика Tesla у Фрімонті була зачинена на карантин. Звісно, для автовиробника простой заводу означає величезні збитки і компанія змушена запровадити ряд рішень, для їх зменшення.

У повідомленні, надісланому всім співробітникам електронною поштою, сказано, що тим, хто працює з дому, зарплатню скоротять на 10-30%, залежно від рівня їх оплати в Tesla. Решта співробітників, які не можуть працювати дистанційно, продовжать працювати у звичному режимі зі збереженням повної зарплатні. Так, топ-менеджерам скоротять зарплатню на 30%, менеджерам нижчого розряду – на 20%, а рядовим робочим – на 10%.

Повноцінне відновлення виробничих процесів “Тесла” планує з 4-го травня. Чому саме ця дата обрана виробником – в листі не пояснюється, при тому що місцева влада передбачає можливість продовження карантину в регіоні.

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