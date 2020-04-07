Електрокар, який планували презентувати в Женеві, носить статус концепта, але виробник запевняє, що він майже повністю втілиться у серійній моделі батарейного седана.

Марка Polestar оприлюднила детальн інформацію про свій візіонерський концепт Precept, котрий демонструє вигляд серійної моделі, що з’явиться протягом найближчих років.

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Концепція була вперше оприлюднена перед скасованим в Женеві автосалоном у лютому. “Precept демонструє наше майбутнє, а не фантазію зі снів чи щось із науково-фантастичного фільму. Це наша реальність в майбутньому”, – пояснює керівник марки Томас Інгенлат.

Фото: концепт Polestar Precept / Polestar

Precept – це електричний чотиридверний гранд-турер, який демонструє майбутній напрямок дизайну, а також підкреслює плани шведської компанії, щодо відновлюваних матеріалів та передових цифрових технологій.

Наразі відомі три моделі Polestar, позначені цифровими індексами від 1 до 3. Усі вони створені під впливом дизайну та технологій Volvo, тоді як Precept демонструє вже власну стилістику Polestar, віддалену від материнского бренду.

Polestar Precept має гладенький кузов зі стрімким силуетом і 3,1 метри в базі, де під підлогою розміщується великий акумулятор. Замість передньої решітки Precept має так звану Smartzone, де розміщені датчики, камери та сенсори для системи допомоги водію. На прозорому даху спереду також можна помітити виступ – у ньому ховаються додаткові прилади для “посилення допомоги в русі”. Замість бічних дзеркал – камери.

Для оздоблення салону Precept використовуються композити природних матеріалів, а також елементи з матеріалів вторинної переробки.

Інформаційно-розважальна система на базі Android створена в тісному партнерстві Polestar з Google. Вона використовує 15-дюймовий центральний сенсорний екран з портретною орієнтацією та 12,5-дюймову цифрову панель приладів.

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