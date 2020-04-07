Электрокар, который планировали представить в Женеве, носит статус концепта, но производитель уверяет, что он почти полностью воплотится в серийной модели батарейного седана.

Марка Polestar обнародовала подробную информацию о своем визионерском концепте Precept, который демонстрирует вид серийной модели, которая появится в течение ближайших лет.

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Концепция была впервые обнародована перед отмененным в Женеве автосалоном в феврале. "Precept демонстрирует наше будущее, а не фантазию из снов или что-то из научно-фантастического фильма. Это наша реальность в будущем", – объясняет руководитель марки Томас Ингенлат.

Фото: концепт Polestar Precept / Polestar

Precept – это электрический четырехдверный гранд-турер, демонстрирующий будущее направление дизайна, а также подчеркивает планы шведской компании относительно возобновляемых материалов и передовых цифровых технологий.

Сейчас известны три модели Polestar, обозначенные цифровыми индексами от 1 до 3. Все они созданы под влиянием дизайна и технологий Volvo, тогда как Precept демонстрирует уже собственную стилистику Polestar, удаленную от материнского бренда.

Polestar Precept имеет гладкий кузов со стремительным силуэтом и 3,1 метра в базе, где под полом размещается большой аккумулятор. Вместо передней решетки Precept имеет так называемую Smartzone, где размещены датчики, камеры и сенсоры для системы помощи водителю. На прозрачной крыше спереди можно заметить выступление – в нем скрываются дополнительные приборы для "усиления помощи в движении". Вместо боковых зеркал – камеры.

Для отделки салона Precept используются композиты природных материалов, а также элементы из материалов вторичной переработки.

Информационно-развлекательная система на базе Android создана в тесном партнерстве Polestar с Google. Она использует 15-дюймовый центральный сенсорный экран с портретной ориентацией и 12,5-дюймовую цифровую панель приборов.

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